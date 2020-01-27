Разлюбил и отомстил: курганец отправил интимное видео своей девушки ее коллегам и начальнику

42-летнего курганца будут судить на Ямале за распространение интимного видео. Мужчина, расставшись с возлюбленной, отправил компрометирующий ролик на корпоративную почту пострадавшей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, житель Курганской области стал вахтовиком и уехал работать на Ямал. «30 мая 2019 года мужчина отправил на электронный адрес учреждения, где работала потерпевшая, видеозапись, изображающую интимную сторону жизни женщины, порочащую ее честь и достоинство», – уточняет ямальский Следком.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

«В ходе предварительного следствия мужчина свою вину не признал, пояснив, что изготовил данную видеозапись на рабочем месте потерпевшей во время их свидания, а позже, исполняя свой гражданский долг, направил ролик руководству потерпевшей с целью создания для женщины проблем и трудностей на работе, так как испытывал к ней неприязненные отношения», – сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следствие завершено, обвинительное заключение направлено в суд Пуровского района Ямала.

Курган, служба информации

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