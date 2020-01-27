В Зауралье мужчина попал под поезд из-за телефона

В Курганской области на перегоне Курган – Утяк погиб 41-летний мужчина, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР. Погибший разговаривал по телефону и не заметил грузовой поезд.

«25 января 2020 года в дневное время на 2370 километре 3 пикета перегона «Курган – Утяк» Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован 41-летний местный житель, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, отвлекшись на телефонный разговор», – уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Проводится доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии, проводится опрос локомотивных бригад.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 27.01.20

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