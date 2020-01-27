Курганец, устроивший стрельбу в бане, арестован

Суд Кургана 27 января определился с мерой пресечения для 36-летнего курганца, который 25 января устроил стрельбу в бане и ранил в голову одного из посетителей сауны. Стрелок по ходатайству следствия арестован и доставлен в СИЗО. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

В ночь на 25 января 36-летний житель Кургана открыл стрельбу в бане на ул. Некрасова и ранил четырех человек. Один из пострадавших получил ранение в голову, мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, уточнили «Новому Дню» в региональном Следкоме.

По версии следствия, подозреваемый находился в помещении сауны в компании своих товарищей. «В результате конфликта, произошедшего у них с другими отдыхающими, злоумышленник открыл стрельбу из имеющегося у него при себе травматического пистолета, ранив четырех человек. Один из потерпевших получил тяжелое ранение в голову, с места происшествия был госпитализирован. Троим другим пострадавшим причинены менее тяжкие повреждения», – уточняет СУ СКР по Курганской области.

Стрелок сбежал с места преступления, но вскоре был задержан. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Ведется следствие.

Курган, служба информации

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