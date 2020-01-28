В Зауралье два подростка из-за пяти тысяч рублей изнасиловали женщину и зверски убили ее мужа

В Курганской области завершено расследование резонансного дела. Два подростка напали на случайных прохожих – это была супружеская пара. Пьяные дети изнасиловали женщину на глазах мужа, потребовали за нее выкуп, а затем забили до смерти мужчину.

Преступление было совершено в августе 2019 года в Кетовском районе. 17-летний и 15-летний жители Кетово обвиняются по нескольким статья УК РФ – изнасилование, совершенное группой лиц, убийство, совершенное с особой жестокостью, вымогательство.

«Следствием установлено, что в августе 2019 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на окраине села Кетово, напали на случайно им встретившихся мужчину и женщину. Обвиняемые совершили изнасилование потерпевшей, требовали от ее сожителя передачи им денежных средств в сумме 5 тысяч рублей, затем совершили его убийство», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

Мужчину подростки избивали долго и жестоко. И просто запинали до смерти. Женщине удалось сбежать, она обратилась в полицию. Нападавшие были задержаны по «горячим следам».

Следствие закончено, дело передается в суд. До суда обвиняемые находились в СИЗО по ходатайству следователей.

Курган, Кетовский район, служба информации

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