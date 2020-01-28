В Кургане из-за электропроводки погибла семья

В Кургане во время пожара в частном доме на ул. Добролюбова погибли два человека, сообщает СУ СКР по Курганской области. Как уточняет региональное управление МЧС, сигнал о пожаре поступил 28 января в 00:13 часов. Горел частный бревенчатый дом.

«После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела мужчины и женщины 1961 и 1963 годов рождения. Проводится доследственная проверка», – сообщили в Следкоме Зауралья.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за неисправной электропроводки. Погибла семейая пара, проживающая в доме.

Курган, служба информации

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