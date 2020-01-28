Школы Зауралья готовятся к наплыву родителей: с 1 февраля стартует запись первоклашек

В Курганской области с 1 февраля начнется кампания по записи первоклассников в школы Зауралья. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления общего и профессионального образования департамента образования и науки Елена Ситникова.

В 2020 году школы региона, по предварительным данным, должны принять около 11,9 тыс первоклассников, что на 800 человек больше, чем в 2019 году.

С 1 февраля все школы Курганской области готовятся принимать документы на зачисление в школу детей по так называемому «территориальному признаку», то есть проживающих на закрепленной к учебному заведению территории. Для тех, кто хочет попасть в общеобразовательное учреждение не по прописке, прием заявлений начнется с 1 июля до момента заполнения свободных мест.

Как заверила Елена Ситникова, с этого года будущие первоклассники, чьи старшие братья и сестры уже ходят в школу, будут иметь первоочередное право на зачисление в это же учреждение, независимо от места жительства.

Родители могут подать документы на зачисление непосредственно в школу, а также через Единый портал госуслуг в электронном виде.

В региональном департаменте отметили, что для курганцев по вопросам записи в школу будет организована работа «горячей линии», также руководство департамента 1 февраля организует рейды по школам.

Курган, служба информации

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