Гулял у школы и снимал трусы: в Курганской области осудили 51-летнего извращенца

Курганский облсуд вынес приговор 51-летнему жителю Кургана за развратные действия. Мужчина демонстрировал половые органы пятилетней девочке, а потом решил оголиться перед ученицей младших классов.

Как сообщает 28 января прокуратура Курганской области, суд приговорил курганца к 18-ти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Мужчину признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних на территории города Кургана. И это не первая его судимость за аналогичное преступление.

По версии следствия, 51-летний курганец в 2010 году заставил смотреть на свои половые органы 5-летнюю девочку. В 2019 году у него случился рецидив.Педофил отправился к курганской школе № 14.

«Там мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, вновь демонстрировал 8-летней учащейся данного образовательного учреждения свои половые органы», – уточняет пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавляют, что суд, приговоривший курганца к 18-ти годам тюрьмы, выносил приговор «с учетом исследованных в судебном заседании обстоятельств, а также с учетом степени общественной опасности деяний».

Курган, служба информации

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