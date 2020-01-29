Курганские медики рассказали полпреду Цуканову о готовности Зауралья к эпидемии коронавируса

Полпред в УрФО Николай Цуканов в среду, 29 января, провел в Екатеринбурге совещание, на котором обсуждалась возможность распространения коронавируса на территории уральского округа, а также рассматривались вопросы профилактики и контроля за распространением в регионах УрФО гриппа и ОРВИ.

Как сообщила полпреду заместитель курганского губернатора по соцвопросам Ольга Соложенцева, региональное правительство уже собиралось по данному поводу. В области разработан алгоритм действия всех служб при подозрении на коронавирус, специалисты обсудили вопросы маршрутизации лиц с подозрением на заболевание и меднаблюдения за кантактными лицами. Помимо этого составлен список необходимого оборудования и препаратов.

Так, курганские медики сообщают о том, что решается вопрос о применении в курганском аэропорту тепловизоров, с помощью которых можно бесконтактно измерить температуру тела у прибывших в Курган пассажиров. Помимо этого нужно закупить некоторое оборудование.

«Провели анализ – нам нужно приобрести аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности, – прим. Ред.) и таксированные носилки. Средства в бюджете изысканы, стоимость определяем и получено согласие на приобретение», – прокомментировала Ольга Соложенцева.

Она также добавила, что во вторник, 28 января, в Курганской области прошел обучающий семинар по вопросу эпидемиологии.

«Расчет потребности лекарственных препаратов проведен – всего хватает. Для госпитализации 271 койка инфекционная есть, можем развернуть только силами стационаров 767 коек. При ухудшении ситуации – есть шаги дополнительные. Уточнено количество обеспеченности реанимационными койками и медоборудованием. При необходимости дополнительно можем привлечь 771 медработника. Аналогично с коллегами постоянное информирование населения запланировано и проводится», – отметила в своем докладе замгубернатора.

По данным департамента здравоохранения Курганской области, в Зауралье два человека, посещавших Китай, прошли обследование, вирус не подтвердился.

Глава управления Роспотребнадзора Курганской области Григорий Хохлов, который сегодня также присутствовал на совещании в полпредстве, отметил, что ведомство уже выборочно проводит проверки медучреждений. «Также вручены предписания в проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий в ТРЦ, в аэропорту, на вокзале», – добавил г-н Хохлов.

Эпидемия коронавируса (вируса 2019-nCoV) началась в Китае в конце 2019 года. Заразились более 6 тыс человек, более 130 заболевших скончались.

Курган, служба информации

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