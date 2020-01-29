В Кургане из окна многоэтажки выпал семилетний мальчик

В Кургане 29 января из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал ребенок. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области, началась доследственная проверка.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном Следкоме, из окна выпал мальчик, ему 7 лет. ЧП произошло в многоэтажке на ул. Карла Маркса. Ребенок госпитализирован, подробности о состоянии ребенка в СУ СКР не уточняют.

«Следователем проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.

Курган, служба информации

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