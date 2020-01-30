Губернатор Шумков предложил создать региональный портал госзакупок, но улучшенной версии

Курганский губернатор Вадим Шумков предложил оцифровать данные, связанные с развитием Кургана. В электронном виде план комплексного развития столицы Зауралья будет содержать массу сведений, включая данные о подрядчике, параметры контрактов и фотоотчеты с объектов, об этом Шумков написал в своем аккаунте в Инстаграм.

«Договорились с администрацией Кургана: чтобы видеть одновременно реализацию сотен проектов и координировать – надо формировать новый информационный продукт. План комплексного развития будем переводить в электронный вид. С детализацией: что строим, что ремонтируем, параметры контракта, а также данные заказчика, подрядчика и актуальное состояние объекта с фотоотчетом», – написал в Инстаграм Шумков. Он объяснил свою идею опытом 2019 года, отметив, что в управлении сложными комплексными проектами нужны новые управленческие решения.

Глава Зауралья напомнил, что объектов – сотни. «Только в этом году по городу благоустраиваем почти сотню дворов, десятки жилых домов, исторических памятников, объектов рекреации. А еще – дороги, мосты, скверы, парки, набережная, коммунальная инфраструктура и освещение. Мы уже видим, каким должен стать Курган через 3 года. Через 5 лет. В разрезе каждого года. Вам эта картина понравится», – обратился к своим подписчикам курганский губернатор.

Курган, служба информации

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