В Курганской области обсудили президентские поправки в Конституцию РФ

Общественность, депутаты, врачи, преподаватели вузов Курганской области обсудили поправки в Конституцию РФ, сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Госдума 20 января в первом чтении уже одобрила законопроект президента Владимира Путина о поправках в самый важный документ страны. Сейчас Общественная палата РФ собирает мнения регионов.

Президент, напомним, предложил закрепить изменения по 10 пунктам. В том числе, на конституционном уровне ужесточить требования к чиновникам, включая министров, премьера и губернаторов, которые не должны иметь иностранного гражданства и вид на жительство за рубежом. Данное требование также распространится на депутатов Госдумы, сенаторов, судей и ряд других должностных лиц. А кандидаты на президентский пост должны прожить в России не менее 25 лет (сейчас ценз оседлости для президента РФ – 10 лет) и никогда не иметь иного гражданства. В числе других поправок – изменение статуса Госсовета, который должен стать конституционным органом (был создан Путиным с 2000 года), и усиление позиций губернаторов, которые будут включены в процесс принятия значимых на федеральном уровне решений.

В Курганской области обсуждения прошли 29 января на площадке региональной Общественной палаты, сообщается на сайте курганского отделения «ЕР».

По итогам обсуждения жители Курганской области поддержали поправки, но подготовили пару реплик. Так, курганцы отметили, что требование к должностным лицам не иметь иностранного гражданства может привести к ущемлению прав граждан РФ, которые в силу объективных причин не имеют возможности отказаться от гражданства других государств – бывших советских республик.

Также есть вопросы к «цензу оседлости» для кандидатов в президенты. «Введение «ценза оседлости» в виде требования обязательного проживания на территории России может ущемлять права военнослужащих, которые в течение длительного времени выполняли свой служебный долг за рубежом», – цитируют выводы курганцев единороссы.

Возникла также дискуссия о целесообразности закрепления в Конституции соотношения минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, а также индексации пенсий. Курганцы отметили, что данные вопросы регулируются федеральными законами.

Общественная палата Зауралья, в свою очередь, поддержала идею о проведении общенародного голосования по предложенным президентом поправок в Конституцию РФ.

Курган, служба информации

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