«Ну, здрасьте»: курганский губернатор Шумков начал пить лекарства

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заболел. Об этом глава региона сообщил своим подписчикам в Инстаграм.

В своем посте Вадим Шумков прямо не говорит о том, что простудился, но разместил фотографию пачки «АнтиГриппина». «Ну здрасссьте … Завтра так-то в дорогу», – подписал фото Шумков (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подписчики Шумкова в Инстаграм активно поддержали заболевшего губернатора. Желают ему здоровья, скорейшего выздоровления и советуют иногда отдыхать. «ОРВИ – это усталость и перенапряжение, просто нужно отдохнуть и иммунитет сам справится», – написала одна из подписчиц.

В пресс-службе губернатора «Новому Дню» сообщили, что из-за простуды Вадим Шумков не изменил свой рабочий график и в четверг, 30 января, он отправился в рабочую поездку.

Курган, служба информации

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