Концерн «Калашников» выкупил пакет акций «дочки» Курганприбора

Группа компаний «Калашников» завершила сделку с ОАО «Курганприбор» о выкупе пакета акций АО «Институт прикладной физики», об этом сообщает пресс-служба ГК «Калашников».

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, приобрел 41% акций новосибирского «Института прикладной физики» (ИПФ), входящего в актив ОАО «Курганприбор». Сделка состоялась 30 января.

«Привлечение «Института прикладной физики» в состав группы компаний «Калашников» позволит создать единую цепочку жизненного цикла высокоточных изделий от разработки до серийного производства. Мы рассчитываем расширить номенклатуру перспективной производимой продукции, а также выступить головным исполнителем государственных заказов на поставку модернизированных неуправляемых и корректируемых авиационных ракет», – прокомментировал генеральный директор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Председатель совета директоров ОАО «Курганприбор» Сергей Муратов заявил, что курганский завод и «Калашников» сотрудничают с 2013 года, и концерн ранее инвестировал свои средства в институт.

«Для нас это возможность дальнейшего расширения, движения вперед, развития не только внутри России, но и за рубежом. Курган уже вышел на новый уровень, когда мы сделали «74-ю» ракету на нашей базе. Такой истории у нас никогда не было, ни культуры, ни традиций ракетостроения. Мы сегодня этот стереотип сломали», – цитирует промышленника Муратова «Область45».

Институт прикладной физики (ИПФ) проводит 15 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, три из которых в рамках государственного оборонного заказа. Новосибирский Институт прикладной физики является разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 с различными типами боевых частей, средств выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию.

Курган, служба информации

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