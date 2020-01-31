В Кургане жуткое ДТП: одна машина сгорела, трое погибших

Под Курганом на трассе «Иртыш» в пятницу, 31 января, произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и «ГАЗель». Три человека погибли, сообщает автоинспекция Курганской области.

По данным ГИБДД, авария произошла в 5:20 утра на 279-ом километре трассы «Иртыш» на территории областного центра.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, осуществлял движение со стороны города Омска в направлении города Кургана с выключенным светом фар», – уточняют в региональном управлении ГИБДД.

Водитель легковушки резко вывернул на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был 52-летний житель Кургана. Он резко затормозил, но это не помогло.

Удар был такой силы, что ВАЗ загорелся. «Водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», – добавили в ГИБДД. Водитель-курганец получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Курган, служба информации

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