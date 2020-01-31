Маленькая Европа: курганский губернатор Шумков намерен развивать туризм в Далматово

Курганский губернатор Вадим Шумков поставил областному кабмину задачу комплексного развития туристской инфраструктуры в Шадринске и Далматово, где сосредоточены памятники архитектуры 17, 18, 19 веков. Свое поручение глава региона озвучил на выездном заседании президиума областного правительства.

«И Далматово, и Шадринск представляют большой интерес для жителей крупных городов – Екатеринбурга, Тюмени. Трасса на Екатеринбург уже неплохая. Плюс в ближайшее время между Курганом и Екатеринбургом будет курсировать «Ласточка» с остановками в Шадринске и Далматово. Автобусы из Екатеринбурга и Тюмени – вторая часть турпотока. Но к этому надо быть готовыми, потому что в центре городов пока очень скромно с инфраструктурой», – отметил Вадим Шумков.

Под «скромной инфраструктурой» глава Зауралья подразумевает отсутствие гостиниц, мини-отелей, кофеен и прочих инвестсервисных объектов, без которых невозможно говорить о развитии туризма.

«Это тоже огромная часть работы, будем смотреть здания, которые под них подходят. Ремонтировать, выделять предпринимателям льготное финансирование, чтобы они создавали такие объекты. Не так много городов в УрФО, где можно посмотреть местную самобытность, памятники 17, 18, 19 веков. С учётом комплексности работы, я полагаю, что это будет многим интересно. А это экономика, занятость тех, кто работает на этих объектах», – отметил глава региона.

Напомним, в Далматово на берегу реки Исеть расположен православный мужской монастырь, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Губернатор Шумков также анонсировал помощь Далматовскому району, связанную с ремонтом детсадов и школ, благоустройством дворов и общественных территорий, обновлением дорожной сети. «В этом году более 90 млн рублей будет потрачено только на дороги в Далматово. Мы подсветим въезд с федеральной трассы. Там будет проведён большой объем благоустроительных работ. До конца года мы постараемся сделать благоустройство в центре Далматово», – сказал губернатор.

Курган, Далматово, Служба информации

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