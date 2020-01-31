В правительстве Курганской области одна отставка и новое назначение

Директор департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных покинул свой пост. Об этом «Новому Дню» сообщили информированные источники. Его место займет Ольга Ракетская.

Ольга Ракетская до переезда в Курган успела поработать в двух регионах УрФО – Тюменской и Свердловской областях. Так, в Тобольске г-жа Ракетская занималась инвестициями – была председателем комитета инвестиционной политики. В свердловском правительстве чиновница работала в департаменте международных связей.

В Курганской области Ольга Ракетская начала карьеру в конце 2019 года, возглавив одно из управлений регионального департамента экономического развития.

Почти за год в областном департаменте, с учетом назначения Ракетской, трижды менялись руководители. В начале 2019 года место главы ведомства заняла Светлана Афанасьева, но уже в августе того же года она покинула свой пост с формулировкой «прошу уволить по собственному желанию». Исполняющим обязанности главы депэкономики был назначен Иван Смирных, который в ноябре 2019 года лишился приставки «и.о», но долго поработать ему не удалось. «Как не удалось и проявить себя», – отмечает собеседник агентства.

Курган, служба информации

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