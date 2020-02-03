«Росатом» выступил с заявлением о добыче урана в Зауралье

«Росатом» готов отказаться от проектов по добыче урана в Курганской области, если изыскания покажут, что природе и здоровью людей может быть нанесен непрогнозируемый ущерб. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин во время встречи с курганским губернатором Вадимом Шумковым.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Вадим Шумков провел встречу с топ-менеджером «Росатома» 3 февраля, она состоялась в Кургане.

«Людей в целом страшит понятие радиации, это явление. Мы ее не видим, мы ее не ощущаем, мы не понимаем, как это работает, но в любом случае есть повод чего-нибудь побояться. Поскольку обеспокоенность есть, мы продолжаем перепроверять полученные данные и обсуждать их. Запуск любого объекта в атомной промышленности сопровождаются как минимум шестью общественными слушаниями. Так установил законодатель. У нас значительно больше, но мы этого не опасаемся и будем продолжать общаться, – заявил Андрей Полосин. – Важно следующее (и это позиция Госкорпорации) – в случае если изыскания показывают, что может быть нанесен непрогнозируемый, я подчеркну это слово, непрогнозируемый ущерб природе и здоровью людей, подобные проекты производиться не имеют права в соответствии с законодательством Российской Федерации. И они не будут производиться».

Напомним, накануне в Кургане прошел «круглый стол» с участием активистов группы «Антиуран», учеными и руководителями подразделений «Росатома», депутатами региональной думы. Обсуждались вопросы соблюдения безопасности при добыче урана методом скважинного подземного выщелачивания. Также ученые ответили на вопросы курганцев, представляющих группу «Антиуран» и протестующих против разработки трех урановых месторождений Зауралья – Далматовское, Хохловское и Добровольное.

Как уточнили в пресс-службе «Росатома», «круглый стол» был проведен по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который поставил задачу максимально открыто обсуждать вопрос промышленной разработки месторождений урана в регионе.

Курган, служба информации

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