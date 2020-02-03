Курганец снял квартиру и убил ее владельца, когда тот пришел забрать деньги за аренду жилья

В Кургане 48-летний мужчина зарубил топором хозяина арендованной квартиры и спрятал труп. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

По данным регионального Следкома, убийство произошло в конце ноября 2019 года. Мужчина снял квартиру в микрорайоне Мостостроителей у 45-летнего жителя Кургана.

«Хозяин квартиры пришел к своему квартиранту с целью получения ежемесячной платы за жилье. В процессе совместного распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый напал на потерпевшего с топором и нанёс ему ранения, не совместимые с жизнью», – уточнили в СУ СКР Курганской области.

Труп преступник хорошо спрятал: тело убитого было найдено на заброшенном участке в подвале нежилого дома. Хозяин квартиры все это время считался без вести пропавшим.

Подозреваемый в совершении преступления признался, ведется следствие. Мужчина арестован и находится в СИЗО.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.02.20

«Росатом» выступил с заявлением о добыче урана в Зауралье. / Депутат-коммунист стал директором городской бани, куда его послал «поуправлять» мэр Кургана. / Экс-глава курганского департамента экономики получил новую должность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»