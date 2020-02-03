Курганские школы закрывают на карантин из-за ОРВИ

Курганские школьники получат незапланированные десятидневные каникулы. В связи с темпами прироста заболеваемости ОРВИ с 6 февраля и до особого распоряжения вводятся ограничительные мероприятия в общеобразовательных учреждениях.

Пока планируется закрыть школы на 10 дней. Такое решение было принято 3 февраля на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Также будет ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

На сегодняшний день в Курганской области зарегистрировано 5239 случаев ОРВИ и гриппа. В возрастных группах от 0 до 14 лет наблюдаются темпы прироста заболеваемости до 64,6%. В Кургане зарегистрировано 2438 случаев ОРВИ, в возрастных группах от 0 до 14 лет наблюдаются темпы прироста заболеваемости до 51,7%.

В целом, в Курганской области привито от гриппа 48,5% населения.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.02.20

Курганец снял квартиру и убил ее владельца, когда тот пришел забрать деньги за аренду жилья. / «Росатом» выступил с заявлением о добыче урана в Зауралье. / Депутат-коммунист стал директором городской бани, куда его послал «поуправлять» мэр Кургана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»