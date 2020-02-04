Курганцы за вознаграждение начали активно сдавать продавцов нелегального алкоголя

Жители Курганской области передали полиции 15-ть сообщений о продаже и производстве контрафактного алкоголя. Сигналы от курганцев поступили в рамках стартовавшей в январе акции «Стоп – нелегальный алкоголь».

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, с начала проведения акции в региональное управление МВД от жителей области поступило 15-ть сообщений с информацией о точках продажи суррогатной алкогольной продукции. Семь сигналов подтвердились по итогам проверки – шесть из них в Кургане и один в Шадринском районе.

Шесть продавцов, попавшихся на незаконной продаже алкоголя, будут оштрафованы на сумму от 1,5 до 2 тыс рублей. Один протокол об административном правонарушении составлен по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», что грозит штрафом в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В Курганской области 23 января по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова стартовала региональная акция «Стоп – нелегальный алкоголь!». Ее главная цель – оградить граждан от опасных спиртосодержащих жидкостей и привлечь к ответственности лиц, осуществляющих незаконную торговлю.

О фактах незаконной торговли можно сообщить по телефону «горячей линии» 8-800-2010-895. Звонки могут быть анонимными, однако в случае сообщения своих контактных данных и подтверждения факта нарушения закона заявителя ждет денежное вознаграждение. За раскрытие точки сбыта – 1000 рублей, за данные о нелегальном цехе – 20 000 рублей.

Курган, служба информации

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