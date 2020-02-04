Курганские медики получили дорогой прибор для обследования детей, раньше он был только в частной клинике

В Кургане врачи детской поликлиники получили компьютерный электроэнцефалограф (ЭЭГ), прибор уже введен в эксплуатацию. Раньше маленьких пациентов приходилось направлять на эти обследования в частный медицинский центр.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, ЭЭГ работает в отделении функциональной диагностики Курганской детской поликлиники. Стоимость компьютерного аппарата превышает 800 тыс рублей. ЭЭГ был приобретен за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

До этого момента такого оборудования для обследования детей в курганском здравоохранении не было. Родители были вынуждены обращаться в частную клинику, у которой были квоты на обследование детей по ОМС (обязательному медицинскому страхованию). Сейчас количество обследуемых детей увеличится.

Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, ЭЭГ-мониторинг на сегодняшний день является наиболее показательным диагностическим методом исследования функциональной активности головного мозга, неоспоримую значимость которого отмечают ведущие эпилептологи мира. Электроэнцефалограф используется для уточнения диагноза при функциональных нарушениях головного мозга, панических атаках, задержке психоречевого развития, расстройствах сна, а также для контроля и коррекции терапии при эпилепсии.

О важности аппарата «Новому Дню» рассказал главврач детской поликлиники Эдуард Вебер. «Аппарат предназначен также для выявления судорожной активности у детей. Принят на работу врач функциональной диагностики, он же врач невролог, что позволяет проводить лечение, начиная с этапа диагностики. Исследование для некоторых детей очень нужное, не скажу, что с каждым годом их все больше и больше, но они есть», – отметил Эдуард Вебер.

Курган, служба информации

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