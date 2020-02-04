Мокрый снег, сильный ветер и «качели»: курганских водителей просят отказаться от поездок

Автоинспекция Курганской области выступила в экстренным заявлением и предупредила водителей об ухудшении метеоусловий.

В региональном управлении ГИБДД во вторник, 4 февраля, сообщают, что в ближайшие дни в Курганской области ожидаются «температурные качели», мокрый снег, а ветер усилится до 19 метров в секунду.

«Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям не выезжать за пределы населенных пунктов, воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться. Если поездка должна обязательно состояться, следует проверить техническое состояние своего автомобиля, в частности работы дворников, осветительных приборов, тормозной системы», – сообщается в заявлении УГИБДД по Курганской области.

Автоинспекторы напомнили, что самые тяжелые аварии при такой погоде случаются на трассах федерального значения. На загородной дороге увеличивается скорость движения автомобилей, не исключены заносы транспортных средств в случае выезда на обочину, опасны встречные разъезды с большегрузами и обгон этих транспортных средств. На федеральных трассах в эти дни введен усиленный режим работы ДПС.

Курган, Служба информации

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