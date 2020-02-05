В Зауралье молодой мужчина с психическим расстройством забил стулом свою бабушку

В Курганской области не в тюрьму, а на принудительное лечение отправился 22-летний житель Каргапольского района. Молодой мужчина взял стул и до смерти забил им свою 84-летнюю бабушку.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, убийство с особой жестокостью было совершено 19 ноября. Внук, страдающий психическим расстройством, поссорился с бабушкой и начал ее избивать.

«В ходе возникшей ссоры жестоко избил свою 84-летнюю бабушку руками и ногами, а также нанес ей несколько ударов взятым на месте происшествия стулом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», – сообщает подробности региональный Следком.

В полицию убийца обратился сам, в совершении преступления сознался. Уголовное дело было возбуждено по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Но злоумышленник отправится не в тюрьму, а на принудительное лечение в психиатрический стационар. «В связи с этим уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера», – резюмировали в СУ СКР Зауралья.

Курган, Каргапольский район, служба информации

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