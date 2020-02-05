В Курганской области 22 человека, прибывшие из Китая, находятся под наблюдением медиков

В Курганской области 22 человека, прибывшие из Китая, находятся под усиленным контролем медиков. Все они граждане РФ, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, состояние здоровья граждан удовлетворительное, жалобы отсутствуют. Как уточняют в облправительстве, в регионе продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией – 2019-nCoV. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Вадим Шумков.

Все медицинские организации Зауралья готовы к приему больных китайским вирусом. В том числе определена маршрутизация для немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание. Медперсонал Курганской области готов к диагностике и лечению инфекции. Больницы и аптеки обеспечены запасом необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований и запасом противовирусных препаратов.

«Кроме этого, усилен режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей. В связи с сезонным ростом ОРВИ среди школьников (темп прироста 63%) с 6 февраля на 10 дней курганские школы будут закрыты на карантин. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях», – заявили в пресс-службе курганского губернатора.

В среду, 5 февраля, на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области размещена памятка, посвященная коронавирусу. Ведомство уточняет, что по данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике (КНР) на 4 февраля в Китае зарегистрировано 20471 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших за сутки – 3233 человека.

«Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», – добавляют в Роспотребнадзоре.

Курган, служба информации

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