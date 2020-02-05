Центр Кургана перекроют ради праздника. Схема

В Кургане в четверг, 6 февраля, закроют движение автотранспорта через центральную городскую площадь. Схема движения меняется из-за празднования 77-летия образования Курганской области.

В администрации областного центра сообщают, что 6 февраля с 18.00 до 18.40 часов ул. Гоголя (отрезок от ул. Ленина до ул. Володарского) будет закрыта для движения всех видов транспорта. Пассажирские автобусы сменят маршрут.

По информации МКУ «Транспортное управление», в указанный промежуток времени движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим направлениям: маршруты № 312, 391- по улицам Гоголя, Ленина, К. Мяготина, Томина, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях; маршрут № 308 – по улице Гоголя, Ленина, К. Мяготина, Красина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях; маршруты № 7, 30, 31, 301, 349, 306, 329 – по улице Гоголя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях и маршрут № 75 – по улице Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Как уточняет пресс-служба курганского губернатора, впервые праздничный концерт в честь дня рождения региона пройдет на центральной площади Кургана. Празднование начнется в 18 часов. Запланированы выступления артистов и творческих коллективов, курганцев также ждет лазерное шоу. Праздничные мероприятия пройдут не только в Кургане, но и во всех районах и городах региона.

Курган, служба информации

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