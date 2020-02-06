В Кургане лихач мчался на «красный» и сбил ребенка на пешеходном переходе

В Кургане на ул.Ленина 29-летний водитель сбил девятилетнего ребенка. Курганские автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП.

Как уточняет пресс-служба курганского управления ГИБДДД, авария с участием несовершеннолетнего произошла днем 3 февраля. На ул.Ленина, 33 водитель автомобиля Mazda Atenza ехал со стороны ул.Станционная и на запрещающий сигнал светофора сбил ребенка. Маленький пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил телесные повреждения.

Курган, служба информации

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