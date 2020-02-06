В Зауралье увеличилось число получателей «путинских выплат» за третьего ребенка

В Курганской области скорректировали требования к семьям, которые смогут получать ежемесячную денежную выплату при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. Число получателей увеличится до 8,5 тыс человек. Решение в четверг, 6 февраля, было принято на внеочередном заседании думы региона.

В Зауралье право на так называемые ежемесячные «путинские выплаты» получают семьи, среднедушевой доход которых не будет превышать двукратную величину прожиточного минимума в Курганской области для трудоспособного населения. За основу берется прожиточный минимум, установленный во втором квартале года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, на 1 января 2020 года ежемесячные выплаты получали 8 тыс 492 семьи на 9 тыс 295 детей. Размер среднедушевого денежного дохода в Зауралье составляет 20 тыс 135 рублей. Двукратная величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года – 21 тыс 856 рублей.

С учетом изменений число получателей, как прогнозируется, увеличится. «Предположительно с учетом указанных изменений численность получателей составит более 8,5 тыс человек», – уточняется в пояснительной записке. Обратиться за выплатой может один из родителей детей, рожденных после 31 декабря 2012 года.

На выплаты курганским семьям в федеральном и региональном бюджетах зарезервировано более 905 млн рублей. Уровень софинансирования 99% и 1%. Более 896 млн рублей выделит бюджет федеральный, 9,1 млн рублей – региональный бюджет.

Напомним, 15 января во время ежегодного послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил уже с 1 января 2020 года предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. «Когда ребенку исполняется три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит», – заявил глава государства.

Курган, служба информации

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