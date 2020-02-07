В мэрии Кургана появился чиновник с дипломом Страсбургского университета

В администрации Кургана должность заместителя директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли заняла Ульяна Иванова. Как сообщает в пятницу, 7 февраля, пресс-служба городской мэрии, г-жа Иванова возглавит работу управления инвестиционной политики.

«Ульяна Иванова окончила Страсбургский университет (Франция), имеет дипломы магистратуры в области «Политические и социальные науки» по направлению «Европейские и международные исследования» и специальности «История международных отношений и процесс региональной интеграции», – уточнили в администрации Кургана.

В России специалист, которая теперь будет отвечать за развитие инвестиций в столице Зауралья, работала консультантом по работе с резидентами в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. С января 2019 по февраль 2020 года занимала должность заместителя генерального директора, начальника структурного подразделения Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

Напомним, городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли возглавляет 45-летний Павел Комогоров, который также имеет прекрасное образование и в совершенстве владеет английским языком. Комогоров окончил Курганский государственный университет по специальности «филология», ему присвоена квалификация «учитель английского и немецкого языков». В 2011 году будущий чиновник окончил Государственный университет Бола (США).

Курган, Екатерина Цветкова

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