В Кургане за взятку задержан один из сотрудников ГИБДД

В Кургане за взятку от коммерсанта задержан начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Кургану. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает СУ СКР по Курганской области.

Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального Следкома при поддержке УФСБ. Высокопоставленный сотрудник автоинспекции подозревается в получении взятки в сумме не менее 160 тыс рублей.

«По данным следствия, в период 2018-2019 годов, подозреваемый, занимая указанную должность, с целью незаконного личного обогащения получил взятку от сотрудника ООО «Уральская испытательно-техническая лаборатория». Деньги передавались за принятие незаконных решений о возможности внесения изменений в конструкции транспортных средств на основании заведомо подложных документов, представленных заинтересованными лицами указанной лаборатории, а также за общее покровительство их деятельности», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

Сейчас следователи готовят ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили «Новому Дню» в УМВД по Курганской области, по данному факту ведется внутренняя проверка. Сотрудник, подозреваемый в получении взятки, отстранен от работы. Если его вина будет доказана, то начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Кургану будет остранен от занимаемой должности, а к его руководству будут применены меры дисциплинарной ответственности.

Курган, служба информации

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