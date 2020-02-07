В Зауралье предприниматель заявился на переработку пластика, сорвал контракт и обиделся

Курганский предприниматель пообещал загрузить пластиковыми бутылками линию областного госпредприятия – «Вторпереработка», но не предоставил для этого ни грамма сырья. При этом молодой человек, получивший статус ИП за месяц до заключения договора с ГУП, в открытых источниках заявляет, что чиновники загубили его бизнес проект и, в буквальном смысле слова, не разрешили ему разобрать и вывезти в неизвестном направлении линию, стоимость которой превышает 30 млн рублей.

В Курганской области индивидуальный предприниматель Владислав Болдырев, зарегистрировавший свой статус ИП в октябре 2019 года, заявился на бизнес-проект, связанный с переработкой вторсырья.

Буквально через месяц после регистрации ИП, г-н Болдырев предложил руководству областного ГУП «Вторпереработка» контракт по измельчению пластиковых бутылок в ПЭТ-хлопья (флекусы). Это когда пластик измельчается и превращается в полупродукт, который в дальнейшем используется для производства синтепона, пленки и другой продукции.

Напомним, на балансе регионального ГУПа находится производственная линия по вторичной переработке пластиковых бутылок мощностью 550 кг в час. Линия в Зауралье была построена в 2018 году за счет федеральной субсидии – 32 млн рублей.

Как сообщил «Новому Дню» директор ГУП «Вторпереработка» Вячеслав Ядренников, предложение ИП Болдырева было принято и 29 ноября 2019 года стороны заключили договор о сотрудничестве.

Предприниматель Болдырев обязался предоставить для переработки не менее 10 тыс кг сырья – сжатых пластиковых бутылок. Предприятие, в свою очередь, обязалось его переработать (измельчить) и выдать заказчику флексы. Стоимость услуги ГУПа – чуть более 13 рублей за килограмм предоставленных на переработку бутылок.

Сотрудничества не получилось. Предприниматель в указанные договором сроки не предоставил переработчикам ни грамма пластика.

«Владислав Болдырев по каким-то причинам не смог предоставить в адрес ГУП «Вторпереработка» ни одного грамма сырья, при этом предприятию пришлось резервировать производственные мощности в объеме 10 тонн сырья – это условие было оговорено договором, что привело к простою линии по вине Болдырева В.И. В результате его действий предприятие не смогло эффективно функционировать и получать прибыль», – прокомментировал «Новому Дню» Вячеслав Ядренников.

От пролонгации договора, как и от сотрудничества, предприниматель тоже отказался, но заявил руководству ГУПа, что планирует скорректировать свои бизнес-планы.

По словам директора предприятия, предприниматель изъявил желание арендовать линию по производству ПЭТ-хлопьев. И предложил разобрать оборудование, чтобы перенести его к нему на промплощадку, которая расположена в районе комбината «Синтез».

«Я объяснил Болдареву, что вопрос аренды – не ко мне. Права учредителя осуществляет департамент АПК Курганской области, и такое решение может принять только собственник, причем право аренды может быть передано исключительно путем прохождения через конкурсные процедуры», – отметил директор ГУПа.

По непонятной причине индивидуальный предприниматель решил урегулировать вопрос не в департаменте АПК, а в другом региональном ведомстве – департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщил на запрос агентства заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды – начальник управления экологии и недропользования Анатолий Булатов, предприниматель действительно обратился в департамент и выразил готовность предоставить финансовый план под свой бизнес-проект. «Мы уведомили заявителя, что учредитель линии – департамент АПК», – уточнил г-н Булатов.

Как добавляет Вячеслав Ядренников, вопрос переноса линии на промплощадку, о которой говорил Болдарев, даже не дошел до стадии обсуждения.

«Предложение было странным. Предприниматель сообщил мне, что хочет разобрать государственное оборудование, перенести его на какую-то площадку у комбината «Синтез» и там наладить процесс переработки. При этом документов на производственную площадку у него нет, технические характеристики этой площадки Болдарев уточнить не смог. Движение средств на счете ИП – отсутствует. О чем вообще может идти речь?», – добавил глава ГУП «Вторпереработка».

Связаться с Владиславом Болдаревым не удалось. У предпринимателя нет офиса, в карточке предприятия контактная информация отсутствует.

Источник «Нового Дня», знакомый с ситуацией, усомнился, что 20-летний предприниматель Болдырев действительно планировал заняться переработкой пластиковых бутылок. Собеседник агентства предполагает, что бенефициарами проекта могут быть курганские предприниматели, которые становились фигурантами уголовного дела из-из незаконной свалки площадью более 5 тыс кв м, организованной в 2016 году вблизи фармзавода «Синтез». История была громкой и закончилась иском о взыскании с компании-загрязнителя ущерба на сумму более 25 млн рублей.

Как заверил «Новый День» Анатолий Булатов, несколько ведомств правительства Курганской области совместными усилиями решают вопрос о привлечении долгосрочного и проверенного инвестора, который мог бы на полную мощность загрузит линию по переработке отходов ГУП «Вторпереработка». О результатах переговоров с потенциальными инвесторами в ведомстве пока не сообщают.

Курган, Служба информации

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