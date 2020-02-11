В Кургане перекроют автодорогу на двух улицах

В Кургане 12 и 16 февраля для всех видов транспорта частично закроют улицы Савельева и К.Маркса. Как сообщает мэрия Кургана, автодороги перекрываются из-за ремонтных работ.

Так, с 12 по 28 февраля проезд будет закрыт на ул. К. Маркса (участок от ул. Кравченко до ул. Бурова-Петрова).

Автобусы маршрутов №№ 2, 20, 307, 319, 323, 403 будут проезжать по улицам К. Маркса, Блюхера, Куйбышева и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. Движение автобусов по маршрутам №№ 33, 330, 349 изменится так: по улицам К. Маркса, Блюхера, Куйбышева, Савельева и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. Об этом сообщает городское МКУ «Транспортное управление»

16 февраля до 24:00 часов дорожники перекроют ул. Савельева (участок от ул. К. Мяготина до ул. Гоголя). Движение маршрута № 330 будет осуществляться в направлении ул. Достоевского – ул. К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя, Савельева и далее по маршруту. В направлении мкр. Заозерный – ул. Савельева, Гоголя, Ленина, К. Мяготина далее по маршруту.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.02.20

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