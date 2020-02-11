В Кургане судимый подросток открыл стрельбу по полицейским

В Кургане на ул. Дзержинского молодой человек из пневматического пистолета выстрелил в окно патрульной машины и попал в сотрудника полиции.

Как сообщает во вторник, 11 февраля, УМВД по Курганской области, в служебной машине ДПС находился сотрудник полиции, который получил телесные повреждения. В СУ СКР по Курганской области добавляют, что инцидент произошел вечером 8 февраля.

«Сотрудниками уголовного розыска установлено, что выстрел из окна лестничного проёма подъезда жилого дома произвёл ранее судимый молодой человек. В кратчайшие сроки его местонахождение было установлено», – сообщили в региональном УМВД.

Стрелок задержан. Им оказался ранее судимый 17-летний курганец. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Курган, Служба информации

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