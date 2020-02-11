Минпросвещение РФ проверяет строительство школ и детских садов в Зауралье

Инспекторы Дирекции «Школа-2025» (структура Министерства просвещения России) проверяют строительство детский садов и школ в Зауралье в рамках нацпроектов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, представители федеральной Дирекции осматривают объекты, которые строятся в регионе по двум нацпроектам: «Демография» и Образование». Инспекторы посетили несколько площадок.

В их числе пристрой к Сафакулевской средней школе, введенный в прошлом году, а также площадка, на которой сейчас строится новый корпус Канашской школы в Шадринском районе.

Побывали сотрудники Дирекции «Школа-2025» и в новых детских садах в Кетово, Щучье и Шумихе. Все они проходят по нацпроекту «Демография».

В настоящее время кетовский детсад уже получил лицензию на образовательную деятельность. В Шумихе и Щучье эта работа ещё продолжается, но здесь уже начинают оказывать услуги по присмотру и уходу.

«До начала апреля завершатся работы в Шадринске и Макушине, а также на трех объектах в Кургане. Здесь строительство ведется по графику, исполнение которого находится на контроле правительства региона», – уточнили в пресс-службе облправительства.

Курган, Служба информации

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