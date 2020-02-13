Курган на сутки останется без воды: в зоне отключения десятки домов и больницы

В Кургане с 09:00 часов 14 февраля до 06:00 15 февраля десятки домов и соцобъекты останутся без воды.

Как сообщает пресс-служба «Водного союза», на улицах Алексеева-Мальцева будет производиться врезка нового водопровода протяженностью 700 метров.

В зону ограничения попадают дома на ул. Алексеева: № 1, 1А, 2, 3, 4, 4б, 5, 5А, 5б, 5к1, 7, 9, 10, 11, 15, 16в, 16г. В 1-м микрорайоне – № 1, 2, 4, 5, 6, 28, 29, 30, 31,32,35, 35к1, 35ст.2. А также детский сад «Лучик», ДЮСШ №6, школы № 20, 52. Плюс поселок Откормсовхоза, мкр-н Мостостроителей и предприятие «Курганстальмост».

Из-за замены старой запорной арматуры на ул.Перова-Карбышева и ул.Перова –Тимирязева водоснабжение 14 февраля будет остановлено на 12 часов – с 09:00 до 21:00.

«Будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: правая сторона микрорайона Рябково (квадрат улиц Карбышева-Пригородная-Лескова-С.Юлаева). В том числе, без воды останутся детсады «Звездный», «Крошка Енот», школа №43, школа-интернат №25 и Курганский областной госпиталь.

На левой стороне Рябково водоснабжение ограничат в РНЦ ВТО им.Илизарова, курганской больнице №2, инфекционной больнице, областном онкодиспансере и Центре амбулаторного диагноза.

Курган, Служба Информации

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