В Кургане задержали рецидивистку, которая упорно воровала утюги

В Кургане полициейские задержали 35-летнюю ранее судимую женщину, которая воровала в магазинах утюги. Остановиться серийная похитительница не смогла даже тогда, когда ее поймали.

Как уточняют в УМВД по Курганской области, 9 февраля жительница Кургана попыталась вынести из магазина два утюга общей стоимостью более 18 тыс рублей. Ее поймали. В полицию обратились сотрудники одного из магазинов бытовой техники. Похитительницу из торговой точки доставили в отдел полиции.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 (покушение на кражу). С фигурантки уголовного дела взяли подписку о невыезде.

«Но должных выводов она не сделала и вскоре в другом магазине похитила утюг стоимостью около четырёх тысяч рублей и сразу его продала. Заметив отсутствие товара, представители магазина сообщили о случившемся в органы внутренних дел», – добавили в региональном УМВД. Теперь дознователи готовят ходатайство в суд о заключении подозреваемой под стражу.

Курган, Дарья Котова

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