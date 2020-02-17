В Зауралье насильник напал на девушку: приставил нож к гору, схватил за волосы, утащил

В Курганской области в колонию строгого режима на 12 лет отправили 21-летнего насильника из поселка Каргаполье.

В июле 2019 года молодой мужчина на окраине поселка Каргаполье напал на девушку, которая просто проходила мимо.

«Схватил ее за волосы и отвел в безлюдное место, где попытался изнасиловать, приставив к шее нож. Злоумышленник причинил девушке ножевое ранение в голову, однако потерпевшая смогла оказать ему активное сопротивление. Также на помощь девушке пришли граждане, услышавшие ее крики», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

21-летнего насильника осудили за покушение на совершение изнасилования, покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием. До суда он находился в СИЗО. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Курган, Каргаполье, Дарья Котова

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