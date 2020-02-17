Казахские бизнесмены заинтересовались курганской рыбой, колбасамии и сладостями

Казахские предприниматели заинтересовались колбасами и сладостями Курганской области. Об этом стало известно в ходе визита делегации из соседнего государства в Курган, сообщает пресс-служба правительства региона. Визит начался в понедельник, 17 февраля 2020 года.

В состав делегации вошли представители крупных торговых компаний и дистрибьюторов.

«Мы с коллегами были приятно удивлены городом Курганом и той продукцией, которую сегодня видим. Могу с уверенностью сказать, что нас ждут выгодные соглашения, контракты и плодотворная работа уже в ближайшем будущем» – говорит Асия Калжаманова, менеджер ТОО ПК «Мир круп», её слова цитируют в «Инвестиционном агентстве Курганской области».

Гости успели посетить в том числе научно-производственную фабрику «Сибирская тема», которая занимается выращиванием и переработкой рыбы, производством минеральной воды.

В правительстве области отметили, что в свою очередь заинтересованы в открытии новых совместных производств и в увеличении экспортных поставок.

Среди всех зарубежных партнеров Курганской области Республика Казахстан является самым крупным. Внешнеторговый оборот нашего региона с Казахстаном в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом в 1,6 раза и оставил 79,2 млн. долларов США, заключили в пресс-службе областного правительства.

Курган, служба информации

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