В Кургане горела жилая высотка: люди стояли на балконах и просили о помощи, есть погибшие

В Кургане произошел пожар в десятиэтажном доме на ул. Чернореченская,59. Как сообщает региональное управление МЧС, жильцов пришлось эвакуировать. На месте пожара найдены тела двух мужчин и одной женщины.

По данным МЧС, вечером 17 февраля загорелась квартира на пятом этаже. Спасателям пришлось организовать эвакуацию жильцов из-за сильного задымления.

«Самостоятельно выйти людям мешал страх и едкий дым в подъезде. Жильцы верхних этажей просили о помощи, стоя на балконах», – уточнили в управлении МЧС.

Эвакуировать пришлось 26 человек, их них семеро – дети. Одного ребенка с места ЧП увезли на скорой.

Когда пожар потушили, в горящей квартире были обнаружены три тела.

По данным СУ СКР по Курганской области, погибли мужчины 1984 и 1972 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения. Проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, в пожаре погибла семья, проживающая в указанной квартире. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Состояние здоровья ребенка, находившегося в момент пожара в одной из соседних квартир, удовлетворительное, после обследования в медицинском учреждении оснований для его госпитализации не установлено», – уточнили в Следкоме Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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