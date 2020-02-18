В Курганской области и у соседей погодный «армагеддон»: автоинспекторы обратились к водителям

В Курганскую область вернулся неблагоприятный погодный фронт. 18 и 19 февраля прогнозируется усиление ветра до 17 м/с, мокрый снег, гололедица, температура воздуха будет колебаться от минусовых до плюсовых отметок. В соседних территориях ожидается усиление ветра до 30 м/с.

ГИБДД по Курганской области предупреждает водителей, что при такой погоде снижается видимость на дороге, ухудшается сцепление автомобиля с дорогой, увеличивается тормозной путь.

«При такой погоде необходимо использовать на автомобиле противотуманные фары совместно с ближним светом фар. Следует отказаться от опасных маневров, таких как обгон, выбирать скорость, соответствующую видимости и состоянию дорожного полотна, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. В случае дальней поездки проверить техническое состояние автомобиля, световых приборов и тормозной системы», – сообщает автоинспекция. Особую осторожность инспекторы просят соблюдать водителей на трассах.

По данным регионального управления МЧС, непогода бушует и в соседних с Зауральем регионах. Так, в Челябинской и Свердловской областях ветер усилится до 22 м/с, ожидается метель и мокрый снег. В пограничной с регионом Республике Казахстан порывы ветра могут достигать 28 -30 м/с. Там также ожидаются снег, метель, гололед.

Курган, Дарья Котова

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