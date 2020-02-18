Курганский губернатор Шумков обсудил с силовиками коррупционные дела

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал криминогенную обстановку в регионе в целом стабильной. А также поблагодарил Следком за особое внимание к коррупционным преступлениям. Об этом глава области заявил 18 февраля на расширенном заседании коллегии СУ СКР по Курганской области.

«Выполнение одной из наиболее приоритетных задач – соблюдения принципов неотвратимости наказания – позволило сохранить в целом спокойную и стабильную криминогенную обстановку в Курганской области», – обратился Шумков к руководителю регионального Следкома Богдану Францишко.

Прокомментировал Шумков и работу ведомства, связанную с раскрытием коррупционных преступлений.

«Мы поддерживаем то, что Следственным комитетом уделяется особое внимание делам о коррупционных преступлениях, а также мерам по системному искоренению этого зла. Повышение эффективности противодействия коррупции, привлечение к уголовной ответственности, невзирая на должности и звания, останется одним из главных требований и в 2020 году. В досудебной стадии приняты меры по возмещению ущерба от преступных посягательств на сумму свыше 85 миллионов рублей», – сказал губернатор.

Глава Следкома Богдан Францишко отметил, что в 2019 году число преступлений в области сократилась более чем на 2%. Раскрываемость убийств составила 93,5%, что выше среднероссийского показателя. Раскрываемость преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, выросла на 4% и составила почти 96%.

Курган, Дарья Котова

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