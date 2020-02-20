Курганским школьникам сняли карантин, свиной грипп отступает

Карантин в школах Курганской области, введенный с 6 февраля, снят. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Школьные занятия не возобновлены только в одном районе Зауралья – Кетовском.

По оперативным данным ведомства, за седьмую неделю текущего года в Зауралье ОРВИ заболели 6 тыс 523 человека. В том числе, подтверждены 28 случаев гриппа, включая свиной грипп (N1H1). Непосредственно в столице региона заболели более 2,7 тыс человек.

«Во всех возрастных группах отмечаются темпы снижения заболеваемости. В Кургане темпы снижения 6,9%», – отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, с 6 февраля из-за вспышки гриппа и ОРВИ курганские школьники были отправлены на незапланированные каникулы. Решение о введении карантина в учебных заведениях было принято штабом правительства Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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