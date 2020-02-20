Михаил Мишустин летит в Курган: детали визита

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на следующей неделе может прибыть с визитом в Курганскую область. Об этом «Новому Дню» стало известно от информированных источников.

Ожидается, что Михаил Мишустин прибудет в столицу Зауралья 25 февраля. Он проведет ряд встреч, в том числе, обсудит с курганским губернатором Вадимом Шумковым положение региона. Вероятно, речь также зайдет о мерах поддержки Зауралья, которые уже оказывались региону на уровне Москвы и еще будут оказываться.

Напомним, в 2019 году Курганскую область неоднократно посещали главы и представители федеральных ведомств. Столь повышенного внимания со стороны федералов Зауралье раньше не знало. Цель визита чиновников из Москвы – помочь проблемному субъекту, который оказался в непростой экономической ситуации. В том числе, по уровню закредитованности.

Как сообщал «Новый День», в бытность экс-губернаторов Олега Богомолова и Алексея Кокорина госдолг Курганской области вырос до критических отметок и превысил 16 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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