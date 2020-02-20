Шадринские депутаты готовы объявить импичмент спикеру

В Курганской области зреет политический раскол. Депутаты Шадринской гордумы недовольны спикером Анатолием Черных, говорят о серьезных нарушениях с его стороны, вплоть до подлогов. Сам Черных не хочет слушать претензии и отвечает, что «все выдумки».

В редакцию «Нового Дня» обратилась группа депутатов Шадринской городской думы. Законотворцы пока не готовы называть свои имена, но рассказывают о нарушениях со стороны председателя.

«Мы уже не в силах молчать и думаем, как поступить. У нас не дума, а дурдом», – сообщили депутаты и на этом лирическое отступление закончилось.

Народные избранники подготовили список претензий, накопившихся к спикеру думы Анатолию Черных. Депутаты утверждают, что в гордуме грубо нарушается регламент работы. Самый вопиющий случай произошел во время принятия бюджета Шадринска на 2020 год.

Проект бюджета депутаты не получили, изучить его не смогли. «Голосовали вслепую. Читали бюджетную ведомость во время принятия бюджета. Не утвердить – нельзя, сроки поджимали», – рассказали депутаты.

Они добавляют, что их коллега – депутат Григорий Задорин, направил руководству думы письменный запрос с просьбой предоставить проект главного финансового документа, но его обращение было проигнорировано.

Дальше – больше. Депутаты обнаружили, что некоторые документы, за которые они голосовали, уходят в архив в измененном виде. «Другими словами, мы принимаем решения, которые после голосования кем-то и почему-то корректируются. Это уже не шутки, это подлог», – уточнили депутаты, пообещав позднее предоставить подборку постфактум видоизменившихся документов.

Возможно, именно из-за качества подготовки законопроектов, документы гордумы шестого созыва (2005-2020 годы) периодически блокирует прокуратура Курганской области.

«Новый День» насчитал около 15 актов прокурорского реагирования, направленных надзорным ведомством в адрес спикера Анатолия Черных. К слову, к работе думы пятого созыва у прокуроров вопросов было в три раза меньше – пят прокурорских представлений.

За время шестого созыва Шадринской гордумы, утверждают депутаты, они так и не разобрались со структурой представительного органа. Штатное расписание ежегодно утверждает лично Черных, и при этом специалисты думского аппарата находятся в подчинении спикера, а не руководителя организационного отдела.

«Ни в одном нормативном документе не отражено, кто входит в состав организационного отдела. А также не указано, за что конкретно специалисты отвечают», – продолжают депутаты.

Еще одно обвинение шадринских депутатов может стать причиной вмешательства силовиков.

В кулуарах думы Шадринска все чаще обсуждают «мертвые души» – водителя думы, которого по факту нет, но который получает ежемесячную зарплату (20 тыс. рублей), и программиста. Последний также трудится за вознаграждение, но компьютерщика никто из депутатов за два года не видел.

Авторы обращения не готовы утверждать, но не исключают, что зарплаты водителю и программисту могут быть связаны с еще одним острым вопросом – выделением средств народным избранникам на их депутатскую деятельность.

«И это еще один факт, как минимум, самоуправства и превышения полномочий со стороны спикера Черных. Он единолично не раз решал вопросы по величине выплат, расходовал средства по своему усмотрению, сам подписывал смету расходов», – утверждают думцы Шадринска.

В 2019 году финансовый спор между народными избранниками и г-ом Черных был вынесен в публичную плоскость. Одна из депутатов обратилась в облпрокуратуру с жалобой и попросила провести проверку по факту выплаты ей средств на осуществление депутатской деятельности в неполном объеме.

Открытая конфронтация депутата с Анатолием Черных закончилась тем, что прокуратура Шадринска в лице заместителя межрайонного прокурора Нагуманова внесла протест на само решение Шадринской гордумы «О выплатах ежемесячной компенсации для возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности». Документ пришлось отозвать, так как он был принят с грубыми нарушениями.

«Даже если решение думы о выплатах было отменено, то мы считаем, проверку все равно провести нужно. Почему Черных единолично решал периодичность и суммы выплат? Допускаем, что за отдельные месяцы некоторым депутатам деньги не выплачивались вовсе», – утверждают думцы Шадринска.

Сам 64-летний спикер Анатолий Черных отказался обсуждать с журналистом агентства сложившуюся ситуацию. «Все выдумывают. Никаких жалоб на меня нет», – ответил г-н Черных, даже не полюбопытствовал, о чем конкретно пойдет речь.

Полномочия думы Шадринска шестого созыва, в состав которой входят 24 депутата, закончатся в 2020 году. Депутаты признались: они против сценария, по которому «все само рассосется».

«К деятельности Черных накопилась критическая масса вопросов, некоторые из них заслуживают проверки со стороны силовых структур. Не исключаем вариант, что в ближайшее время депутаты инициируют вопрос отставки спикера и подключения правоохранительных органов», – резюмировали депутаты думы Шадринска.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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