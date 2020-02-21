Силовики нагрянули в подпольное казино с миллионными оборотами, которое работало прямо в центре Кургана

В Кургане 38-летний мужчина организовал работу подпольного казино. Зал с игровыми автоматами несколько лет процветал в центре города. В четверг, 20 февраля, там прошли обыски.

Как сообщает в пятницу, 21 февраля, СУ СКР по Курганской области, с ноября 2018 года 38-летний курганец под видом букмейкерской конторы содержал подпольный зал.

«Организовал и привлек нескольких курганцев для проведения в одном из нежилых помещений в центре Кургана азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. При этом за 2019 год от вышеуказанной незаконной деятельности извлечен доход в сумме более 1,5 млн рублей, что является крупным размером», – уточняет региональный следком.

20 февраля в клуб нагрянули силовики. Во время обыска были изъяты 15 игровых терминалов, документация, мобильные телефоны и все остальное, что может представлять интерес для следствия. Также обыски прошли по месту жительства одного из подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело. Трое жителей Кургана задержаны. В ближайшее время следственными органами будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Курган, Дарья Котова

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