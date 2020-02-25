Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Курган

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин только что прибыл в Курган. Об этом «Новому Дню» сообщили осведомленные источники.

Это первый визит российского премьер-министра на Урал. И примечательно, что знакомство с УрФО он начал именно с Курганской области – региона, который находится в сложной социально-экономической ситуации.

Предполагается, что Михаил Мишустин в сопровождении губернатора Курганской области Вадима Шумкова в эти минуты отправится в Курганскую больницу скорой медицинской помощи. Далее он планирует ознакомиться с планами застройки микрорайона Заозерный в Кургане.

Следующую часть рабочего визита Мишустин посвятит встречам и совещаниям. В частности, запланировано совещание по социально-экономическому развитию Курганской области. Также премьер встретится с участниками Совета стратегического развития региона.

Как ожидается, основная цель визита Михаила Мишустина в Зауралье – помочь субъекту в решении острых проблем.

Напомним, в 2019 году в Курганской области, где сменился губернатор, почти год разрабатывалась индивидуальная для региона программа социально-экономического развития. Ранее эту работу координировал глава Минфина Антон Силуанов. Сегодня губернатор Шумков также обсудит документ с председателем правительства РФ. План развития верстался совместно с представителями бизнес-сообщества и единороссами – партийцы собирали предложения от населения области.

Курган, Дарья Котова

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