В Кургане 18-летний подросток зарубил топором спящего мужчину

В Кургане задержан 18-летний подросток, который зарубил топором 47-летнего мужчину. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, убийство было совершено еще в ноябре на территории одного из дачных товариществ Кургана. Тело убитого мужчины 1972 года рождения было обнаружено в одном из домов лишь 19 февраля.

«В ноябре 2019 года 18-летний курганец на почве ранее возникших личных неприязненных отношений, находясь в дачном доме, в котором временно проживал его знакомый, нанёс многочисленные удары взятым на месте происшествия топором в область головы спящего потерпевшего. После совершенного преступления молодой человек с места происшествия скрылся. Тело мужчины было обнаружено собственниками, приехавшими проведать свой дачный участок», – сообщает региональный Следком.

Убийцей оказался неработающий молодой человек, ранее не судимый. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия подозреваемого взяли до суда под стражу.

Курган, Дарья Котова

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