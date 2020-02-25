Михаил Мишустин заявил, что Курганская область может стать областью русской мечты

Председатель российского правительства Михаил Мишустин высказал мнение, что Курганская область может стать «областью мечты». Об этом он сообщил на закрытой части совещания с бизнесом и общественностью в Кургане.

Перед этим к премьер-министру обратился руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин. По словам общественника, он рассказал Мишустину о том, что в регионе остро стоит вопрос оттока населения. Люди уезжают жить в соседние области, в том числе из-за проблем с экономикой – нет высокооплачиваемой работы, слабо развита сфера услуг.

«Я сказал про то, что чтобы изменить ситуацию, правительство области запустило проект народосбережения «Курганская область зовет». Людям предоставляется возможность открыть бизнес на льготных условиях, получить землю для строительства дома, получить домокомплект, – сказал «Новому Дню» Теребенин. – ОНФ разрабатывает мобильное приложение с полной информацией обо всех мерах поддержки, чтобы люди по всей России о них узнали».

Общественник напомнил, что немалая часть мер поддержки рассчитана на казачество, так ка Курганская область – пограничная территория и нуждается в особой защите. «Для того, чтобы в корне переломить ситуацию, необходимы крупные инвестпроекты, рабочие места, постоянные источники дохода бюджета. Просим помочь популяризировать информацию о Курганской области, чтобы люди хотели возвращаться и наша область стала областью русской мечты», – обратился к премьер-министру Теребенин.

«При таком губернаторе, как у вас, все возможно. Он уже заложил такие точки роста. Я бы сплотился вокруг такого губернатора. Его системный подход, его опыт приведут к тому результату, что область станет областью мечты. А мы чем сможем – поможем», – пообещал Мишустин.

Курган, Дарья Котова

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