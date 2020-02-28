В Зауралье ищут подрядчика на ремонт «ужасной» трассы, объединяющей три района

Более 246 млн рублей выделено на продолжение ремонта трассы Курган – Куртамыш – Целинное. Тендер объявлен на сайте госзакупок.

Формулировка аукциона дословно звучит так: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Курган-Куртамыш-Целинное на участке км 76+880 – км 103+000 в Куртамышском районе Курганской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Цена контракта – 246,2 млн рублей. В материалах закупки уточняется, что дорожники должны отремонтировать 26,1 км двухполосной трассы. При этом работы не должны прервать на данном участке дорожное движение. Заявки от участников аукциона принимаются до сегодняшнего дня.

Ремонт трассы, которая проходит по трем районам Курганской области, начался еще в 2019 году. Отрезок дороги (км 38+560 – км 76+880) в Кетовском и Куртамышском районах приводил в порядок крупный подрядчик – АО «УралАвтодор».

Автодорогу Курган-Куртамыш-Целинное водители в соцсетях много лет называли не иначе, как «ужасной». Курганцы жаловались на колейность и ямы.

Курган, Куртамыш, Дарья Котова

Курган, Куртамыш. Другие новости 28.02.20

В Курганской области в частном бассейне при отеле утонул ребенок. / Пресс-служба курганского губернатора признана одной из лучших в стране. / Губернатор Шумков кратко описал будущее самого густонаселенного района Кургана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»