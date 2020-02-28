В Курганской области КамАЗ влетел в останову и сбил человека

В Шадринском районе на автотрассе водитель КамАЗа не справился с управлением и вылетел на остановочный комплекс. Как сообщает ГИБДД Курганской области, пострадала 73-летняя пенсионерка.

В автоинспекции уточняют, что авария произошла накануне на 8-ом километре дороги Шадринск-Миасское. Водитель 1965 года рождения на КамАЗе с прицепом не справился с управлением и должен был столкнуться с пассажирским ПАЗиком, который притормозил у остановки.

«Водитель большегруза выехал на площадку, предназначенную для посадки – высадки пассажиров, и допустил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, а также стоящий автобус. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу», – сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Курган, Дарья Котова

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