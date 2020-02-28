Курганским чиновникам создали онлайн-чат для обсуждения уборки дорог

В Курганской области усилят мониторинг за содержанием дорог местного значения. Для дорожников и чиновников создана общая группа в одном из мессенджеров, где оперативно обновляются данные.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, в регионе служба по контролю за содержанием автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения функционирует на базе «Курганавтодор». Теперь и дороги местного значения, к состоянию которых возникает больше всего претензий, войдут в зону ответственности специалистов службы.

«Необходимо выстроить четкую структуру сбора и предоставления информации по принципу «единого окна» – на базе района аккумулируются сведения сельсоветов и передаются на уровень субъекта. Для всех ответственных специалистов создана группа в одном из мессенджеров, в котором они сообщают о наличии осадков, температурном режиме и количестве дорожной техники на линии в своем районе», – уточнил директор ГКУ «Курганавтодор» Дмитрий Гаврилов.

Цель такого мониторинга – иметь актуальную информацию о дорожной обстановке на территории области и обеспечивать бесперебойное транспортное сообщение со всеми населенными пунктами.

В последние дни в Зауралье сложилась сложная дорожная обстановка. Из-за температурных «качелей», мокрого снега, переходящего в дождь, гололеда и сильного ветра было отменено движение пассажирского транспорта на нескольких загородных трассах. По данным ГИБДД Курганской области, автобусы и маршрутки временно не ездили по трассам Курган-Тюмень; Курган – Челябинск; Курган – Петухово; Курган – Половинное; Курган – Куртамыш – Целинное.

Курган, Дарья Котова

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